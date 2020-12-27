البرازيل ترصد 307 وفيات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت البرازيل تسجيل 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و307 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 7.5 مليون حالة و 190795 حالة وفاة.

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