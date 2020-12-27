كندا تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

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أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر الذي ظهر مؤخّراً في بريطانيا ويملك قدرة أكبر على العدوى، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة.

وقالت نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو باربرا ياف في بيان إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.

وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 يناير كل الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة، من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وقالت ياف في البيان إنّ هاتين الإصابتين "تعززان حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في الالتزام بإرشادات الصحة العامة، بما في ذلك تدابير الحجر التي دخلت في المقاطعة حيز التنفيذ" السبت وستستمر في جنوبها لمدة 28 يوماً وفي شمالها 14 يوماً.