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كندا تسجل أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

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  • سيف اليزيد - اليوم 09:06
ضابط شرطة عند الحدود الأميركية / الكندية في لانسداون ، أونتاريو
عربي ودولي

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أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بفيروس المتحوّر الذي ظهر مؤخّراً في بريطانيا ويملك قدرة أكبر على العدوى، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة.
وقالت نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو باربرا ياف في بيان إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.
وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الاصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 يناير كل الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.
واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة، من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.
وقالت ياف في البيان إنّ هاتين الإصابتين "تعززان حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في الالتزام بإرشادات الصحة العامة، بما في ذلك تدابير الحجر التي دخلت في المقاطعة حيز التنفيذ" السبت وستستمر في جنوبها لمدة 28 يوماً وفي شمالها 14 يوماً. 

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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