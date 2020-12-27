مصر تسجل 1189 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المصرية، إنها سجلت 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1133 أمس و43 وفاة انخفاضا من 49 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها و7352 حالة وفاة".

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