وفد مغربي يزور إسرائيل “قريبا” لتعزيز العلاقات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن زيارة مرتقبة لوفد مغربي إلى إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتحدث نتانياهو، الجمعة، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ودعاه لزيارة إسرائيل. وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب، الثلاثاء. وتخطط الدولتان لإعادة فتح مكتبي الاتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.

وقال نتانياهو في فيديو على تويتر، السبت، واصفا خلاله المحادثات مع ملك المغرب: “اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء”.

وقال مصدر دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، إن تشكيل الوفد وتوقيت الزيارة لم يتحددا بعد، وفق ما ذكرت رويترز.

وأكد العاهل المغربي موقفه الداعم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسلط الضوء على “العلاقات الوثيقة” مع الجالية اليهودية في المغرب.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، توقيع إعلان مشترك ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ونص الاتفاق على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

منا تضمن تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات، فضلا عن إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.