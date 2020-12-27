نيجيريا.. “بوكو حرام” تختطف نحو 40 شخصا من قاطعي الأشجار والعثور على 3 قتلى

أفادت مصادر محلية أن عناصر يشتبه في انتمائهم لجماعة (بوكو حرام)، خطفوا أكثر من 40 شخصا يعملون في قطع الأشجار، في شمال شرق نيجيريا، مضيفة أن ثلاثة منهم عثر على جثثهم.
وقال عمر كاشالا، زعيم الميليشيات المحلية التي تقاتل (بوكو حرام)، “غادرت مجموعة تضم أكثر من 40 حطابا شيهوري على مشارف غامبورو يوم الخميس ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد”.
وأضاف “لقد عبأنا رجالا وتوغلنا في عمق الغابة حيث انتشلنا ثلاث جثث تم التعرف عليها دون أي أثر لزملائهم”.
وعانى قاطعو الأشجار في غامبورو من هجمات متكررة لـ (بوكو حرام) وعمليات اختطاف خصوصا حول غابة وولغو التي كانت مخبأ معروفا لأفراد الجماعة. وكان مسؤول محلي في نيجيريا، أعلن في وقت سابق يوم الجمعة، مقتل سبعة أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم لجماعة (بوكو حرام) على قرية (بيمي) في ولاية برنو.
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