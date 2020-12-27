الأحد 27 ديسمبر 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد للسوق (السوداء)، بنحو مائة ليرة مقارنة بتعاملات الأمس.



ووفق وسائل إعلام محلية، سجل متوسط سعر العملة الأمريكية في هذه السوق 8200 ليرة للشراء و8300 ليرة للبيع، لكل دولار، والسعر يختلف حسب المناطق والكمية.

وبقي سعر الدولار مستقرا في مصرف لبنان المركزي عند 1507.5 ليرة.

وعادت مفاوضات لبنان مع المانحين الدوليين في التقدم بعد فترة من التجمد منذ كارثة مرفأ بيروت، خصوصا بعد موافقة البرلمان اللبناني على رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان المركزي.

ويعتزم لبنان التواصل مجددا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستئناف التدقيق الذي بدأ في وقت سابق على المصرف المركزي.

وقبل أن يودعنا عام 2020 فهناك ثلاثة أسعار شبه رسمية لصرف لليرة هي 1507 ليرات للدولار، السعر الرسمي المُعتمد لدى مصرف لبنان، و3900 ليرة السعر المُعتمد لدى المصارف بالسحوبات من الودائع الدولارية، و8300 ليرة المُعتمد اليوم في السوق السوداء.

أما العام المقبل 2021 فيبقى رهن سياسات الدولة ومعها أي محاولات للإصلاح الاقتصادي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغت أكثر من 8 آلاف ليرة لكل دولار .

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.