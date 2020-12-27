زلزال بقوة 6.4 يضرب شرق تركيا

الأحد 27 ديسمبر 2020

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز شرق تركيا.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وكان المركز قد ذكر في البداية أن قوة الزلزال 5.3 درجة.

بينما قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز شرق البلاد.