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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 477 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 شخصاً حتى مساء أمس، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 131315 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7352 حالة وفاة.
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