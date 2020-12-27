شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الصحة العماني يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 تلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني ـ عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وتحت شعار "التحصين وقاية" ، بدأت سلطنة عمان اليوم رسمياً الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا ، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية. وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن. د. أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا يتلقّى بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح #فايزر_بيونتيك المُضاد للفيروس. https://t.co/SYFfs4wdBv#عُمان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pWVvnlC4kt— صحيفة البيان (@AlBayanNews) د. أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا يتلقّى بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح #فايزر_بيونتيك المُضاد للفيروس. https://t.co/SYFfs4wdBv#عُمان #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pWVvnlC4kt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2020

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