شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في 6 مراكز صحية والان مع التفاصيل

الأحد 27 ديسمبر 2020 بدأت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اللجنة العليا لادارة الازمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أضخم حملة من نوعها على مستوى المنطقة ضد فيروس كوفيد 19بلقاح فايزر بوينتك وذلك في 5 مراكز صحية إضافة لمستشفى حتا ، وفقا للبيان.

وشهدت المراكز الستة منذ بداية إطلاق الحملة إقبالاً شديداً من المواطنين والمقيمين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مثل التباعد والجسدي ولبس الكمامات. وتشهد جميع المراكز المخصصة للتطعيم اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين ممن قاموا بالتسجيل عبر موقع الهيئة وأعطت الهيئة الاولوية في المرحلة الأولى لفئتين، الأولى وتشمل كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم . والفئة الثانية خط الدفاع الاول في القطاعين العام والخاص والفئة الثالثة الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة والفئة الرابعة كل من يرغب بأخذ اللقاح وستكون أولوية التطعيم للفئات الثلاث الأولى.

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