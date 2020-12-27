شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا الوسطى تنتخب رئيس ومجلس نواب مع تصاعد أعمال العنف والان نبدء بالتفاصيل
ويخوض الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا الانتخابات لتولي فترة رئاسية ثانية، بينما يتم انتخاب برلمان جديد في نفس الوقت.
ويعتبر أقوى مرشح معارض هو الرئيس السابق للحكومة أنيسيت جورج دولوجويل.
وتجري الانتخابات على خلفية الاشتباكات المستمرة بين تحالف جديد للمتمردين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا من أن العنف المسلح يشكل تهديدا خطيرًا لأمن المدنيين وحقهم في التصويت.
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