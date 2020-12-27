شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 970 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول-وام

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» ليبلغ إجمالي الإصابات 56 ألفاًَ و872 حالة. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إن من بين الإصابات الجديدة 946 حالة عدوى محلية و24 حالة وافدة من الخارج. وكشفت عن تسجيل 15 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس ليبلغ إجماليهم 808 حالات.