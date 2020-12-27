شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» تقتل 3 أشخاص وتختطف العشرات في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

خطف مسلحون من جماعة بوكو حرام، حوالي 40 شخصاً يعملون في قطع الأشجار، وقتلوا ثلاثة آخرين في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر قولها: إن المسلحين أمسكوا الرهائن الخميس في غابة «وولغو» قرب بلدة غامبورو حيث كانوا يجمعون الأخشاب.

وقال زعيم إحدى الميليشيات عمر كاشالا الذي شارك في عمليات البحث: «غادرت مجموعة تضم أكثر من 40 حطاباً شيهوري على مشارف غامبورو الخميس ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد».

وأضاف «الجمعة، حشدنا رجالاً وتوغلنا في عمق الغابة حيث انتشلنا ثلاث جثث تم التعرف إليها دون أي أثر لزملائهم».

وتستهدف الجماعة بشكل متزايد العاملين في هذا المجال والمزارعين في شمال شرق البلاد متهمين إياهم بنقل المعلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية.