شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن الإماراتيين يحق لهم أن يفتخروا بدولتهم وأن يتباهوا بريادتها.

وقال في تغريدة على «تويتر»: «فخر الإماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين. وهذا في الحقيقة اعتزاز مكنونه شعور عميق بالانتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد ناجح، وإلى شعور الأسرة الواحدة تقودها قيادة ناجحة وطموحة». وأضاف: «يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها».