سلطنة عمان تبدأ رسميًا الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا

الأحد 27 ديسمبر 2020

تحت شعار " التحصين وقاية " ، بدأت سلطنة عمان اليوم رسميًا الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية.



ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر فيه الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ـ عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو يتلقّى بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

يشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل 3 أيام عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفا و600 جرعة فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول شهر يناير المقبل.