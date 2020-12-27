تقرير يستعرض قوة النخبة الحضرمية في مواجهة الارهاب والتطرف

الأحد 27 ديسمبر 2020

استعادت قوات النخبة الحضرمية السيطرة على مدينة المكلا عاصمة حضرموت ومديريات الساحل بعد سيطرة لتنظيم القاعدة دامت أكثر من عام .



وشكلت قوات النخبة الحضرمية التي تم تدريبها على أيدي قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية ، منعطفاً جديداً في تاريخ حضرموت الحديث.

وتنضوي قوات النخبة في إطار المنطقة العسكرية الثانية بمدن ساحل حضرموت ، فيما لاتزال مدن وادي وصحراء حضرموت تتواجد فيها قوات عسكرية ينتمي أغلب أفرادها إلى المحافظات الأخرى.

وما يميز هذه القوات أن جميع منتسبيها ينتمي إلى حضرموت على العكس تماماً من القوات التي كانت مرابطة في حضرموت وتمسك زمام العملية الأمنية ، حيث ينتمي جُلها إلى محافظات آخرى ، وتفقد الإنسجام مع المجتمع الحضرمي ، واليوم وضعت حضرموت رجلها على الطريق الصحيح لاستعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واكد مراقبون بأن قوات النخبة الحضرمية قادرة على حفظ الأن بالمحافظة شريطة تعاون المواطنين مع افراد الجيش الحضرمي لضبط الامن ولتعود حضرموت ارض حب وسلام وأمان .