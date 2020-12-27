تقرير يفضح العلاقة بين جماعة الإخوان وطهران

الأحد 27 ديسمبر 2020

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.



وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعما كاملا للجماعة الإرهابية، وتوفر كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.