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أحمد داود أوغلو يشن أعنف هجوم على الرئيس التركي

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الأحد 27 ديسمبر 2020

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، هو "المتآمر الحقيقي على بلدنا وشعبنا"، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

 

جاءت تصريحات أوغلو اجتماعه مع مسؤولين في الحزب هاجم خلاله أردوغان، على خلفية قرار البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة. .

 

وأعرب أوغلو عن استغرابه من رفع نسبة الفائدة في تركيا، في وقت خفضته دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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