الصحة تلوح بفرض حظر التجوال وتؤكد عدم وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أن "العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل أول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد"، مشيراً إلى أن "الجرعة الأولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون".وأشار البدر إلى أن "لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20"، موضحاً أن "وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا".

وبشأن حظر التجوال، ذكر البدر أن "فرض الحظر يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية، وأن اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا اجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة"، نافياً في الوقت نفسه "ظهور اي إصابة بالفيروس الجديد".

