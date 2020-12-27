الصندوق الأسود للملياردير الإخواني محمد تاج الدين شلبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتنقّل بين تركيا وبريطانيا، تاركاً في بلاده التي فرّ منها عشرات الشركات والعقارات المملوكة بالكامل لجماعة الإخوان الإرهابية.

محمد تاج الدين شلبي،أحد أبرز الممولين لإرهاب الإخوان ومشاريعهم، داخل مصر وخارجها، تحفظت الحكومة المصرية على أمواله عام 2017، فجاء الدور على أملاك أبنائه المنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف بها.

وقبل أن تنتهي السنة الجارية أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في مصر قرارها بالتحفظ على أموال الملياردير الإخواني وأبنائه، بناء على القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

يدير 19 شركة إخوانية.. التحفظ على أموال ملياردير مصري هارب

لتاج الدين تاريخٌ طويلٌ من الاحتيال والنهب والخداع، ففي مطلع العام 1990، أسسّ الملياردير الإخواني الهارب، شركة عقارية أطلق عليها اسم شركة الأندلس والحجاز للتنمية العقارية.



بنى الوحدات العقارية وسلّمها، ففوجئ المشترون بارتهانها لأحد البنوك التي حصل منها القيادي الإخواني على قرض لم يقم بتسديده.

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تبين كذلك أن رجل الأعمال الإخواني استولى على أراض في الساحل الشمالي، شيّد عليها قريةً أندلسية السياحية، وهو المكان الذي اختبأ فيه محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة هروبه عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.



كما شيد الملياردير الهارب قرى سياحية أخرى، نصب من خلالها على المشترين، فنشبت معركة بالأسلحة الآلية، سقط فيها عدد من الجرحى، وهرب على إثرها نجله خالد خشية وقوعه في قبضة قوات الأمن.

عقب ثورة يونيو من العام 2013 هرب رجل الأعمال الإخواني إلى بريطاينا وتنقل بينها وبين تركيا وكان يدير استثماراته وشركاته من خلال أحد أبنائه ويدعى الحسن، ورجال أعمال آخرين شركاء معه يجري التحقيق معهم حاليا.