الصندوق الأسود للملياردير الإخواني محمد تاج الدين شلبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتنقّل بين تركيا وبريطانيا، تاركاً في بلاده التي فرّ منها عشرات الشركات والعقارات المملوكة بالكامل لجماعة الإخوان الإرهابية.
محمد تاج الدين شلبي،أحد أبرز الممولين لإرهاب الإخوان ومشاريعهم، داخل مصر وخارجها، تحفظت الحكومة المصرية على أمواله عام 2017، فجاء الدور على أملاك أبنائه المنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف بها.
وقبل أن تنتهي السنة الجارية أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في مصر قرارها بالتحفظ على أموال الملياردير الإخواني وأبنائه، بناء على القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
يدير 19 شركة إخوانية.. التحفظ على أموال ملياردير مصري هارب
لتاج الدين تاريخٌ طويلٌ من الاحتيال والنهب والخداع، ففي مطلع العام 1990، أسسّ الملياردير الإخواني الهارب، شركة عقارية أطلق عليها اسم شركة الأندلس والحجاز للتنمية العقارية.
بنى الوحدات العقارية وسلّمها، ففوجئ المشترون بارتهانها لأحد البنوك التي حصل منها القيادي الإخواني على قرض لم يقم بتسديده.
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تبين كذلك أن رجل الأعمال الإخواني استولى على أراض في الساحل الشمالي، شيّد عليها قريةً أندلسية السياحية، وهو المكان الذي اختبأ فيه محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة هروبه عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.
كما شيد الملياردير الهارب قرى سياحية أخرى، نصب من خلالها على المشترين، فنشبت معركة بالأسلحة الآلية، سقط فيها عدد من الجرحى، وهرب على إثرها نجله خالد خشية وقوعه في قبضة قوات الأمن.
عقب ثورة يونيو من العام 2013 هرب رجل الأعمال الإخواني إلى بريطاينا وتنقل بينها وبين تركيا وكان يدير استثماراته وشركاته من خلال أحد أبنائه ويدعى الحسن، ورجال أعمال آخرين شركاء معه يجري التحقيق معهم حاليا.