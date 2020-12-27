شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارض تركي: أردوغان هو المتآمر الحقيقي على بلدنا وشعبنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، هو "المتآمر الحقيقي على بلدنا وشعبنا"، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.



جاءت تصريحات أوغلو اجتماعه مع مسؤولين في الحزب هاجم خلاله أردوغان، على خلفية قرار البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة. .

وأعرب أوغلو عن استغرابه من رفع نسبة الفائدة في تركيا، في وقت خفضته دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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