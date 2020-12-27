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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتداء وحشى يطال سجين رفض التفتيش عاريا فى سجون تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
لا يزال النظام التركي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق المعارضة، وقامت عناصر من الشرطة التركية بمعتقل «كانديرا» في مدينة قوجه إيلي، بالاعتداء بالضرب الوحشي على السجين، طارق كار، والذي تم نقله من سجن إلى آخر، بعدما اعترض على تفتيشه عارياً.
وذكر تقرير لموقع تركيا الآن، إن كار قد بدأ إضراباً عن الطعام بعد قيام ضباط الشرطة بتعريته والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بوسائل عدة داخل سجن بمدينة ديار بكر، ثم تم نقله متأثرا بجراحه إلى سجن كانديرا بقوجه إيلي، حيث استكمل ضباط الشرطة تعريته وتعذيبه.
وقد تواصل كار مع عائلته عبر الهاتف، وأخبرهم بما تعرض له من انتهاكات، إذ أشار إلى عزله في زنزانة انفرادية لمدة 15 يومًا
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