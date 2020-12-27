المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حملت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، نظام أردوغان مسؤولية ما يحدث في البلاد، مشيرة إلى أنها تمر بـ"طريق ضبابي مظلم".



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المعارضة التركية، خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

وقالت أكشينار في تصريحاتها إن "السياسة الخارجية للبلاد تمر بأصعب منعطف في تاريخها، سببها العقل الحاكم الذي يعتقد أن حكمه فوق حكم الأمة ورغباتها وإرادتها وديمقراطيتها، وهو الذي يدفع ثمنه الشعب التركي".