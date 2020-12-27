شكرا لقرائتكم المعارضة التركية: حكومة أردوغان عاجزة عن حل الصعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، أن حزبه يطالب بانتخابات مبكرة كي لا تدفع تركيا فاتورة أخطاء الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، التي يزداد حجمها يوماً بعد آخر، بحسب قوله، معتبراً أن تلك الحكومة أضحت عاجزة عن حل المشاكل.

وفي اجتماع مع ممثلي الصحف في العاصمة أنقرة، السبت، قال كيلتشدار أوغلو: "نطالب بانتخابات مبكرة لكيلا تدفع تركيا فاتورة صعبة يزداد حجمها يوماً بعد آخر، فنحن نرى أن هذه الحكومة فقدت قدرتها على حل جميع المشاكل، لذا نقول لهم: فلنتوجه إلى الشعب كي لا يزيد حجم تلك الفاتورة".

كما أضاف" تركيا بحاجة لإعادة تأهيل من جميع النواحي، البلاد بحاجة للنظام البرلماني، وكل يوم تتأخر فيه الانتخابات يجعل الفاتورة أصعب".

"أردوغان يريد ضمان فوزه"

إلى ذلك، رأى كيلتشدار أوغلو أن موقف الحكومة غير واضح بشأن الانتخابات المبكرة، قائلاً: "أردوغان يريد أن يضمن فوزه كي يقبل بالانتخابات المبكرة، لذلك يحاول المماطلة أكثر، على أمل أن يحسن من الاقتصاد، ولكنه لن يستطيع تحسين أي شيء".

وختم زعيم المعارضة التركية تصريحاته بالقول: "إن أعطيتم جميع السلطات لشخص واحد فلن يستطيع تحمل كل هذا العبء، حتى لو كان ذكياً جداً لن يستطيع".

يشار إلى أن عدة أحزاب تركية طالبت مؤخرا بانتخابات نيابية مبكرة، كما وجهت انتقادات عدة للسياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، فضلاً عن استئثار أردوغان بالسلطة وحصر الصلاحيات بالرئيس، إضافة إلى قمع الحريات واعتقال عدد من النواب المعارضين.