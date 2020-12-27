منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

سيف اليزيد - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد من أن جائحة كوفيد 19- لن تكون آخر أزمة من نوعها.
وقال تيدروس في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة اليوم الأحد: "يخبرنا التاريخ أن هذه لن تكون آخر جائحة وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكن أن "يضمن أن أطفالنا وأطفالهم يرثون عالما أكثر أمانا ومرونة واستدامة".
وقال تيدروس إن فيروس كورونا المستجد قلب العالم "رأسا على عقب" خلال الاثني عشر شهرا الماضية وكان له عواقب ذات تأثير بعيد المدى على المجتمعات والاقتصادات.
واستطرد "لكن الوباء نفسه لم يكن مفاجأة، خاصة في ظل التحذيرات من هذا الاحتمال، ومن عدم استعداد العالم له".
وقال تيدروس: "يجب علينا جميعا أن نعي الدروس التي تعلمنا إياها الجائحة". وهذا يشمل الاستثمار في قدرات الاستعداد المسبق ليس فقط في قطاع الصحة ولكن بدلا من ذلك أن يكون هناك "نهج شامل للحكومة وكل المجتمع".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "لقد سلطت الجائحة الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب"، الأمر الذي يتطلب نهجا مشتركا.
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