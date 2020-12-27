توقيف مشتبه به في إطلاق نار بولاية إيلينوي الأميركية

سيف اليزيد - ذكرت شرطة ولاية إيلينوي الأميركية أنها ألقت القبض على مشتبه به ليل السبت بعد ورود تقارير إعلامية عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في إطلاق نار بصالة بولينج في مدينة روكفورد بالولاية.

وقالت شرطة روكفورد على تويتر "مشتبه به قيد الاحتجاز. التحقيق جار".

وكانت الإدارة قالت على تويتر في وقت سابق "إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة".

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