بريطانيا تكشف موعد طرح لقاح أكسفورد ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 صباحاً - منذ 15 دقيقة

من المقرر أن تطرح بريطانيا اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارا من الرابع من يناير المقبل، وفق خطط يضعها الوزراء ، حسب ما ذكرته صحيفة صنداي تليغراف.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

سلالة كورونا الجديدة

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الأسبوع الماضي ،إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا .

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد “فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرقي البلاد”.

وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر “بسهولة أكبر بكثير”، مضيفا أن النسخة الجديدة “قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض”.

وأوضح انه نظرا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة: “يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، بينما سنقيد الحركة والاجتماعات”.