 أكبر أحزاب المعارضة في تركيا تكشف عن انتهاكات أردوغان

ذكر تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أن عدد المعتقلين والمدانين الذين اشتكوا من الظروف السيئة والمعاملة المهينة وعدم تكافؤ الفرص في السجون خلال السنوات العشر الماضية اقترب من مليوني شخص.

ونقلت صحيفة "زمان التركية" عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري جمزة أق قوش إيلجازدي، قولها "إن الانتهاكات الحقوقية بالسجون تزداد، وفي كل ساعة يواجه 20 سجيناً أو محكوماً عليه سوء معاملة"، مؤكدة أن آثار السياسات القمعية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون.

وأشار التقرير إلى أن عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانوناً، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17 ألفاً و280 في 2010، بينما وصل 319 ألفاً و807 في 2019.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألفاً و131 سجيناً تركياً بشكوى إلى قضاة التنفيذ، وهذا يعني أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلاً في السجون لسوء معاملة.