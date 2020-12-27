رئيسة حزب الخير التركي المعارض تفضح نظام أردوغان

الأحد 27 ديسمبر 2020

قالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، إن أسعار المنتجات الغذائية في تركيا مستمرة في الارتفاع يومًا بعد يوم، وأن نسبة التضخم في أسعار المنتجات الغذائية وصلت إلى 24 - 25 %، في حين ارتفعت ميزانية القصر الرئاسي إلى 30 مليار ليرة.



وأوضحت أكشنار، في تصريحات على إحدى الشاشات التركية، أن الحكومة أعلنت أن نسبة التضخم في تركيا وصلت إلى 14%، بينما ارتفعت نسبة التضخم في أسعار المنتجات الغذائية إلى 24 - 25 %، وقالت «نحن نجري بحثًا أسبوعيًا حول الموضوع، وعندما نقوم بالتسوق كل أسبوع نجد أن الأسعار زادت عن الأسبوع الذي يسبقه، وعندما أجرينا فحصًا شهريًا، لاحظنا حدوث تضخم في أسعار الغذاء بنسبة تتراوح بين 24 و25 %.

وأضافت المرأة الحديدية: "بينما كنا نحسب التضخم، حسبناه على الحد الأدنى للأجور، ووجدنا أن هناك العديد من المنتجات لا يستطيع الفقراء شراءها، ولأن السلطة لا تهتم بذلك قمنا نحن بهذا الحساب، وذلك في حين ارتفعت ميزانية القصر الرئاسي إلى 30 مليار ليرة تركية.. هذا حرام". حسبما نشر موقع تركيا الآن