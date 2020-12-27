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شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تحمل نظام أردوغان مسؤولية ما يحدث في بلاده والان مع التفاصيل
الأحد 27 ديسمبر 2020
حملت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، نظام أردوغان مسؤولية ما يحدث في البلاد، مشيرة إلى أنها تمر بـ"طريق ضبابي مظلم".
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المعارضة التركية، خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".
وقالت أكشينار في تصريحاتها إن "السياسة الخارجية للبلاد تمر بأصعب منعطف في تاريخها، سببها العقل الحاكم الذي يعتقد أن حكمه فوق حكم الأمة ورغباتها وإرادتها وديمقراطيتها، وهو الذي يدفع ثمنه الشعب التركي".
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