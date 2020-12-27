إحصائيات رسمية .. 15 مليون تركي يعيشون على المساعدات

كذّبت أرقام رسمية مزاعم نظام الرئيس أردوغان حول عدم وجود أزمة معيشية للمواطنين.

وكشفت إحصائيات رسمية تركية عن أن هناك 15 مليون شخص تركي تقريبًا يحاولون البقاء على قيد الحياة بفضل مساعدات 44 مؤسسة إغاثية مختلفة تعمل في مجالات مختلفة.

الإحصائيات صدرت عن لجنة الحماية الاجتماعية التابعة لمعهد الإحصاء التركي الحكومي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وفقا "العين الإخبارية".

وفقًا للإحصائيات تم إنفاق ما مجموعه 442.6 مليار ليرة تركية على 14 مليونا و389 ألف شخص عام 2018، وشملت هذه المساعدات الغذاء، والتعليم، والصحة.

يأتي ذلك رغم تصريحات وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية بعدم وجود أزمة معيشة للمواطنين الأتراك.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.

وارتفع معدل التضخم إلى 14% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن كان 11.9% خلال أكتوبر السابق عليه، وفق ما أعلن معهد الإحصاء بوقت سابق