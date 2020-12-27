شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل ... 17 ألف إصابة جديدة و 307 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.
ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم. ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.
وسأله الصحفيون خلال جولة في برازيليا عما إذا كان يشعر بالضغط من الانتقادات بسبب التأخير في طرح لقاحات.
قال في تسجيل مصور بثته (سي.إن.إن برازيل) "ليس لأحد أن يضغط علي من أجل أي شيء، لا أهتم بذلك".
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