شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل ... 17 ألف إصابة جديدة و 307 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قال الرئيس جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات بأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و190795 وفاة جراء الفيروس.

ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم. ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.

وسأله الصحفيون خلال جولة في برازيليا عما إذا كان يشعر بالضغط من الانتقادات بسبب التأخير في طرح لقاحات.

قال في تسجيل مصور بثته (سي.إن.إن برازيل) "ليس لأحد أن يضغط علي من أجل أي شيء، لا أهتم بذلك".