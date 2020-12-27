عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سباق عالمي لمواجهة كورونا باللقاحات.. الصين بدأت بمليون جرعة

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

بدأ الاتحاد الأوروبي، بينه بلدان عضوان هما ألمانيا والمجر، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا ليحذو حذو دول كثيرة سبق أن بدأت تطعيم شعوبها.



ولم يحصل أي لقاح رسمياً على الضوء الأخضر من جانب السلطات الصينية لطرحه في السوق، إلا أن الصين كانت أول دولة بدأت منذ الصيف، بحملة تلقيح مخصصة للأشخاص الأكثر عرضةً (الموظفون والطلاب الذين يسافرون إلى الخارج والعاملون في مجال الصحة)، وتم حقن أكثر من مليون جرعة من اللقاحات التجريبية الصينية في هذا البلد.

وتلته في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، روسيا التي قامت بتلقيح العمال المعرضين للخطر بلقاح "سبوتنيك-في" الذي طوّره مركز "جاماليا" الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت بريطانيا من جهتها أول دولة غربية ترخّص استخدام اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك الأمريكي الألماني. وبدأت حملتها للتطعيم في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، وتلقى أكثر من 600 ألف شخص الجرعة الأولى من بين جرعتين يُفترض تلقيهما، وفق الأرقام الرسمية.

وفي الغرب، بدأت كندا والولايات المتحدة التطعيم في 14 ديسمبر/ كانون الأول وكذلك سويسرا في 23 من الشهر نفسه وصربيا في 24 منه، وتستخدم كلها لقاح فايزر/بايونتيك، وتلقى حتى الآن أكثر من مليون أمريكي الجرعة الأولى، وفق المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأصبحت الولايات المتحدة وكندا أول دولتين ترخّصان استخدام لقاح موديرنا.

في الشرق الأوسط، كانت الإمارات أول دولة تطلق حملة التلقيح مستخدمةً لقاح "سينوفارم" الصيني في 14 ديسمبر/ كانون الأول في عاصمتها أبوظبي. وبدأت دبي التطعيم في 23 ديسمبر/ كانون الأول مستخدمةً لقاح فايزر/بايونتيك.

وبدأت السعودية والبحرين حملتهما للتطعيم في 17 ديسمبر/ كانون الأول وإسرائيل في 19 من الشهر نفسه وقطر في 23 منه والكويت في 24 منه.

ويُفترض أن تبدأ عمان حملتها الأحد. واختارت كل هذه الدول استخدام في مرحلة أولى لقاح فايزر/بايونتيك، وتلقى في إسرائيل حوالي 210 آلاف شخص الجرعة الأولى من اللقاح أما في البحرين فقد تلقى اللقاح أكثر من خمسين ألف شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي أمريكا اللاتينية، بدأت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملاتها للتلقيح في 24 ديسمبر/ كانون الأول مستخدمةً لقاح فايزر/بايونتيك.

ورخّصت الأردن وسنغافورة والأرجنتين أيضاً هذا اللقاح الأمريكي الألماني لكن لم يُعرف بعد موعد بدء حملاتها، كما رخّصت الأرجنتين أيضاً لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.