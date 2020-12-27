محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، وفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وتدعى "غادة.ش.ع"، وتقيم بمركز الرياض فى كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ورضيعها عمر 3 أيام.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تلك السيدة أجريت لها ولادة قيصرية في مستشفى كفر الشيخ العام يوم 23 ديسمبر 2020، وجرى تحويلها إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لتتلقى العلاج، ومعها رضيعها.
وقال المصدر إن السيدة المصابة توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وفي أحضانها رضيعها الذي توفى بعد منها بدقائق بسيطة داخل عزل مستشفى بلطيم.
كانت هذه تفاصيل خبر دخلا العزل معا.. وفاة سيدة مصابة بكورونا ورضيعها يلحق بها بدقائق في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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