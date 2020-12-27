فرنسا تعلن تسجيل أوّل إصابةٍ بالسلالة الجديدة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها أمس الجمعة، عن إصابة فرنسي، عاد في الآونة الأخيرة من لندن، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت فرنسا أنه تم إكتشاف الحالة، وهي الأولى في فرنسا، في مدينة تور، مشيرة إلى أن الرجل وصل من لندن في 19 ديسمبر الجـاري ويخضع لعزل ذاتي ويشعر بأنه بخير.



(وكالات)