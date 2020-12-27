أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها أمس الجمعة، عن إصابة فرنسي، عاد في الآونة الأخيرة من لندن، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت فرنسا أنه تم إكتشاف الحالة، وهي الأولى في فرنسا، في مدينة تور، مشيرة إلى أن الرجل وصل من لندن في 19 ديسمبر الجـاري ويخضع لعزل ذاتي ويشعر بأنه بخير.
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تسجيل أوّل إصابةٍ بالسلالة الجديدة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.