هجوم للجيش اليمني يوقع قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بالجوف

الأحد 27 ديسمبر 2020

نفذ أبطال الجيش الوطني والمقاومة، السبت، هجوماً على مواقع المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، شرق المرازيق شرقي محافظة الجوف.



ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن العميد أحمد عبدالله محسن أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت عملية نوعية استهدفت مواقع المليشيا الحوثية الانقلابية، في منطقة دحيضة، شرق المرازيق.

وقال العميد محسن إن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما فر آخرون من المواقع التي استهدفتها العملية.

وأشار إلى أن أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، وغيرها من المناطق العسكرية، يسطرون أروع المعارك البطولية، ويثخنون في العدو الحوثي الهزائم والخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وخلال الأيام الماضية تلقت مليشيا الحوثي ضربات موجعة في عدد من جبهات الجوف بنيران الجيش الوطني والمقاومة وغارات لمقاتلات التحالف العربي.