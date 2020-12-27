شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المالي يقتل 10 إرهابيين في «موندورو» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش المالي قتله لـ 10 إرهابيين في منطقة موندورو وسط مالي. وأكد الجيش في بيان أمس, أنه بعد تعرض قافلة تابعة للقوات المسلحة المالية وسط البلاد بين دينانغورو وموندورو لهجوم إرهابي، تلقت كتيبة من القوات المسلحة المالية دعمًا من القوات الجوية, مضيفاً أنه بفضل الدعم الجوي, تمكن الجيش المالي من قتل عشرة إرهابيين, كما أكدت أنها لم تسجل أي خسائر في صفوف الجيش المالي.

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