شكرا لقرائتكم خبر عن 1189 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1189 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 43 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 477 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 109462 حالة.
وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى هو 131315 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7352 حالة وفاة.
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