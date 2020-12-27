شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: إرهاب الحوثي مستمر.. والإرياني ينتقد الصمت الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، هكذا قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، فيما عضد ذلك أيضا وزير الإعلام اليمني، بإشارته لصمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الإنسان الذين خذلوا أبناء شعبه، وتنصلوا عن مسئولياتهم القانونية، واكتفوا بقراءة فصول إرهاب ذراع إيران.

وفي بيان للتحالف العربي نشرته «واس»، قال المتحدث الرسمي العميد الركن تركي المالكي: إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (أمس السبت) صاروخا بالستيا من محافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة الجوف/ شرق اليتمة.

وأوضح العميد المالكي مواصلة الميليشيات الحوثية لانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمنين الإقليمي والدولي.

وفي سياق جريمة أخرى للميليشيات الإيرانية في اليمن، قتل مشرف حوثي في مديرية العدين بمحافظة إب، مواطنة وجنينها وقام بترويع أطفالها الأربعة، وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني: إن هذه الجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء وأطفال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيا تبطش بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الإمامي وامتدادها الفارسي.

وأوضح الإرياني، وفقا لما نقلته «سبأ» الرسمية، ‏أن مشهد طفلي أحلام العشاري وهما يتشبثان بجثمان والدتهما التي قتلتها الميليشيات، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز له الضمير الإنساني لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها.

وأشار الإرياني إلى صمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الإنسان الذين خذلوا اليمنيين، وتنصلوا عن مسئولياتهم القانونية، واكتفوا بقراءة فصول الإرهاب الحوثي.