شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف منابع التمويل يخنق «إخوان الإرهاب» بمصر والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في الوقت الذي قررت محكمة مصرية التحفظ على أموال أبناء ملياردير إخواني ومنعهم من التصرف في أموالهم.
وقررت اللجنة التحفظ على 19 شركة مملوكة للقيادي الإخواني الهارب، الذي يتنقل بين بريطانيا وتركيا، ومن بينها شركة للاستثمارات العقارية، وفروعها التي تبلغ 11 فرعًا بعدد من المحافظات المصرية، وتتجاوز قيمة أصولها وممتلكاتها 7 مليارات جنيه مملوكة بالكامل لجماعة الإخوان، ويديرها رجل الأعمال الهارب لحسابها مقابل نسبة 25%.
وكان قد تم مؤخرًا ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة، وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، ثبت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، فضلًا عن وزيرين في حكومة الإخوان.
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