شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست» يفرض تحديات ضخمة على أيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع هيئة الإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله»: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض تحديات ضخمة بالنسبة لأيرلندا.

وبحسب تقرير للموقع، تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، وسيؤثر هذا على أيرلندا أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وتابع: لكن الآمال قوية في ألا يؤدي ذلك على الأقل إلى إشعال الصراع في أيرلندا الشمالية.

ومضى يقول: من الناحية الجغرافية، تقع أيرلندا على الهامش الشمالي الغربي للاتحاد الأوروبي. ولكن فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها النقطة المحورية للكتلة، حيث إذا تم استبعاد إقليم جبل طارق الضئيل نسبيًا من المعادلة، فإن الجمهورية ستكون هي الدولة العضو الوحيدة التي لها حدود برية مع المملكة المتحدة.

الخروج الرسمي

ويضيف موقع «دويتشه فيلله»: ستؤدي نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، التي ظلت خلالها المملكة المتحدة مؤقتًا ضمن الهياكل التجارية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها الرسمي من الكتلة في 31 يناير، إلى تغييرات هائلة في التجارة وحركة المرور عبر الحدود.

وأردف: من المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة ستؤثر على أيرلندا أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى عدم وجود يقين بشأن إمكانية إبرام اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: إذا كان هناك اتفاق، فسيتعين ترجمة ذلك إلى بعض اللغات الرسمية للكتلة البالغ عددها 23 لغة على الأقل وتصديقها من قبل جميع الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية بحلول نهاية العام.

وأردف يقول: مع ذلك، تم تجاوز أهم عقبة من وجهة النظر الأيرلندية، حيث اتفقت بروكسل ولندن على بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي من شأنه أن يعمل حتى لو لم يكن هناك اتفاق، ونوه بأن هذا الاتفاق ينفي البنود المثيرة للجدل في قانون السوق الداخلي البريطاني الذي كان سينتهك عمدًا معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: مع ذلك، لا يزال الأمر يعتمد على موافقة البرلمان البريطاني، الذي قد يقرر عدم قبول الامتياز الذي قدمته حكومة بوريس جونسون خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن البروتوكول ينقل الحدود الجمركية بحكم الواقع إلى البحر الأيرلندي، مما يعني أن عمليات التفتيش الجمركي ستكون ضرورية فقط للتجارة بين أيرلندا الشمالية والدول الأخرى التي تتكون منها المملكة المتحدة.

مخاوف أيرلندية

ونوه بأن هذا مهم بشكل خاص لدبلن، لأن العديد من العناصر المنتجة في جمهورية أيرلندا يتم شحنها من أيرلندا الشمالية، مضيفا: بالنسبة لأيرلندا الشمالية، فهذا يعني أن بعض أسوأ المخاوف لن تتحقق، وأوضح أن المشكلة تكمن في العراقيل التي يمكن أن تواجه أسرع طريق لنقل البضائع الأيرلندية إلى أوروبا، الذي يعتمد على طريق بري جنوب بريطانيا يربطها بأوروبا.

وأضاف: يمكن إجبار شركات الخدمات اللوجستية على نقل العمليات من هذا الجسر البري إلى اتصالات مباشرة أطول وأكثر تكلفة بين أيرلندا والقارة، وزاد: ستكون الأمور أكثر تكلفة بالنسبة للناس في أيرلندا، لا سيما عند فرض التعريفات الجمركية على الواردات اعتبارًا من العام الجديد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فسيتداول كلا الجانبين وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ومضى يقول: حسب المعهد الأيرلندي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في عام 2018، فإن خروج بريطانيا الصعب من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع تكلفة المعيشة بنسبة 2 إلى 3 ٪. بالنسبة للأسرة المتوسطة، ولفت إلى أن القضايا الاقتصادية، ولا سيما عمليات التفتيش الجمركية المحتملة على الجزيرة، أثارت مخاوف من أن خروجها من الاتحاد الأوروبي قد يعرض السلام الهش الذي تحقق في نزاع أيرلندا الشمالية للخطر.

وتابع: لكن البروتوكول يضمن حرية الحركة عبر الحدود، وهو أحد الشروط الرئيسية لاتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي يُنظر إليها على أنها حجر الزاوية للسلام في جزيرة أيرلندا بعد عقود من الصراع المسلح.