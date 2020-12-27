شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف عراقي: ميليشيات طهران ابتلعت الدولة والان نبدء بالتفاصيل

علّقت ميليشيات عصائب أهل الحق، السبت، على أحداث التوتر العسكري التي شهدتها بغداد الجمعة، حيث زعمت «اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية»، على حد تعبيرها، فيما لفت قيادي بائتلاف النصر إلى أن الدولة العراقية بشكل عام مبتَلعَة من قِبل أحزاب «الحشد الشعبي»، وقال: «وما يحدث بين فترة وأخرى يدل على هذا المنطق».

وأضاف القيادي عقيل الرديني: «إن أحداث بغداد وما جرى قبلها سوف يتكرر في المستقبل»، وأوضح أن هناك تخوفًا على مستقبل الدولة بشكل عام، إذا كان الوضع مثلما حدث مساء الجمعة من قِبَل ميليشيات العصائب في بغداد، مما يُضعف من قيمة السلطة وهيبتها.

وأشار إلى أنه في حال وجود خطأ ما في أجهزة الدولة في فترة الاعتقال، كان يفتَرض على من ينادي بالدولة أن يذهب إلى المؤسسات القانونية والقضائية؛ من أجل إحقاق الحق، وليس من خلال العسكرة من أجل الضغط.

من جانبه، ادعى رئيس ما تسمى «العصائب» الموضوعة في اللائحة الأمريكية للإرهاب مطلع يناير الماضي، المدعو قيس الخزعلي في تغريدة على «تويتر»: «نجدد التزامنا بالدولة ومؤسساتها»، بيد أنه استدرك في تغريدته: «وفي نفس الوقت نؤكد حق المقاومة في إنهاء وجود القوات العسكرية الأمريكية، مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية»، وفقًا لما قال.

وليلة الجمعة، شهدت العاصمة بغداد انتشارًا كثيفًا لعناصر ميليشيات العصائب التي تعمل تحت «الحشد الشعبي»، ذراع إيران في العراق، احتجاجًا على اعتقال أحد مطلِقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وبعدما أجرى جولة ليلية في العاصمة، ليل الجمعة، تفقّد خلالها الرصافة والكرخ، قال الكاظمي الجمعة: «طالبنا بالتهدئة لمنع زجّ بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».