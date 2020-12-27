شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام مغربي يكشف دعم إيران جبهة البوليساريو مجددا والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب «شبكة أندلس» الإخبارية، استخدم مقاتلو البوليساريو في هجومهم مؤخرًا على الجدار العازل بالصحراء المغربية طائرات «الدرون» والكلاب المزودة بكاميرات، ولفتت إلى أن هذا الأسلوب ذاته الذي تستخدمه الميليشيات في جنوب لبنان لمهاجمة الإسرائيليين، واستعمله كذلك الحوثيون.
من جهتها، اعتبرت صحيفة «جيروزالم بوست»، أن «أول التحديات الأمنية التي تواجه المغرب، هو في منطقة الصحراء الغربية، حيث تنظم البوليساريو حملة تمرد ضد قوات الأمن»، مشيرة إلى أن المخاطر كبيرة، لا سيما أن إيران قد تشعل جبهة الصحراء الغربية عبر زيادة دعمها للجبهة الانفصالية في مسعى إلى تقويض وحدة أراضي المغرب.
والعام قبل الماضي، أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران، متهمًا طهران وحزب الله بدعم البوليساريو وتدريب وتسليح مقاتليها.
ووقتها قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة: إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء المغربية.
وذكر بوريطة أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، وقال: إن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر.
وأضاف: هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال «حزب الله» مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا، وتابع قائلًا: مسؤول في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو، وهذا لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام مغربي يكشف دعم إيران جبهة البوليساريو مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.