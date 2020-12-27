شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يسجل 79.85 مليون إصابة بكورونا والوفيات 1.7 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 79.85 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و752116​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.