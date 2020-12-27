شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطرح لقاح «أكسفورد».. 4 يناير والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتبارا من الرابع من يناير وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.