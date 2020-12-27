شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في البرازيل بسبب إغلاق المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية في البرازيل بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا إلى تنظيم احتجاجات في ماناوس عاصمة إقليم الأمازون البرازيلية.

وتظاهر العشرات في شارع التسوق الرئيسي ضد الحظر، حسبما أفادت البوابة الإخبارية "جي 1" أمس السبت.

ونقلت البوابة عن أحد المتظاهرين قوله: "أصحاب المتاجر يستعدون لشهر ديسمبر على مدار العام ثم يأتي الحاكم ويعلن الإغلاق، أيها الحاكم: لديك شيء لتأكله، غير أن كثيرين ليس لديهم".

كانت حكومة إقليم الأمازون اتخذت قرارا بإجراءات الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت والتي تطبق بصورة مبدئية لمدة 15 يوما، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كورونا ومعدلات الإشغال في المستشفيات مرة أخرى في الآونة الأخيرة.

أضافت بوابة "جي 1" الإخبارية أن نسبة الإشغال في مستشفى "دلفينا عزيز" التي تعد رائدة في علاج المرضى بفيروس كورونا في ماناوس بلغت مائة بالمائة.