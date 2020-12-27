عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب: نملك أدلة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنه يملك أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر الماضي.



وقال في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر: "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها".

كما أضاف "المحكمة العليا كانت ضعيفة في تعاطيها مع تزوير الانتخابات".

وقبل أيام، كررت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، تأكيدها أنها ستطلب مجدداً من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات، وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في 11 ديسمبر دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترمب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن.

مسألة مزيفة

ورغم استمرار تلك المساعي القانونية، إلا أن ترامب كان قد نفى في وقت سابق، أن يكون طلب فرض قانون الطوارئ في بعض الولايات من أجل إجراء انتخابات جديدة، واصفا التقارير التي نشرت في بعض وسائل الإعلام حول تلك المسألة بالمزيفة.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، كانت قد أعلنت سابقاً أن ترامب مستمر في الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية، قائلة: "الرئيس لا يزال منخرطاً في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020".

كما أوضحت أن "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص".