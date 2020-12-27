شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد الكاظمي ينهي أزمة «العصائب» والان مع التفاصيل
وكان مصدر أمني أكد انتشار مسلحي العصائب يوم الجمعة ببغداد على خلفية اعتقال واحد من كبار قادتها بتهمة الإرهاب. ولكن سرعان ما نشر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تغريدة على موقع «تويتر» حذر فيها من زج العراق في «مغامرة عبثية»، مؤكداً أن حكومته مستعدة لما سماها «المواجهة الحاسمة». وأعلنت العصائب بعدها أنها قررت «تغليب صوت العقل والحكمة» بعد ساعات قليلة من تهديد الكاظمي باستعداد حكومته لـ«المواجهة الحاسمة».
وكشفت وثيقة مسربة من وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، أمس، تسليم القيادي في حركة العصائب المعتقل لديها إلى مديرية أمن الحشد الشعبي، في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة. لكن وزارة الداخلية العراقية نفت في بيان تسليم قيادي بحركة عصائب أهل الحق إلى أمن الحشد الشعبي وأن ما ورد من كتاب يشير إلى ذلك «مزيف».
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