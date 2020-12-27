شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات تودي بحياة جنود من قوة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة لها، على أيدي مسلحين مجهولين في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ حيث تجري اليوم، انتخابات رئاسية وتشريعية، بينما يتواصل القتال بين المتمردين والقوات الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الجمعة: إن ثلاثة من عناصر حفظ السلام البورونديين قتلوا، وأصيب اثنان آخران بجروح في هجمات استهدفت قوات الأمم المتحدة وقوات جمهورية إفريقيا الوسطى العسكرية والأمنية.

ووقعت الهجمات، بحسب البيان، في ديكوا (وسط) وفي باكوما (جنوب)، من دون مزيد من التفاصيل.

وندد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالحادثة، داعياً سلطات إفريقيا الوسطى إلى التحقيق بشأن الهجمات «الوحشية». وحذر من أن تنفيذ هجمات على عناصر حفظ السلام الأمميين، يعد جريمة حرب.

وجاءت التطورات الأخير، بعدما أعلن ائتلاف جماعات مسلحة متمردة تخليه عن وقف لإطلاق النار، وأكد أنه سيستأنف هجومه على العاصمة، بعد وصول قوات من روسيا ورواندا لدعم حكومة البلد الغني بالموارد.

وقبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة اليوم، اتهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى الحالي، فوستين أرشانج تواديرا سلفه فرانسوا بوزيزيه بالتخطيط لانقلاب. وينفي بوزيزيه الخاضع لعقوبات أممية والممنوع من الترشح للانتخابات، التهم. واحتلت مجموعة مسلحة، الثلاثاء الماضي، لمدة وجيزة رابع أكبر مدينة في البلاد، قبل أن تستعيدها قوات الأمن مدعومة بقوات حفظ السلام. في الأثناء، رفضت المحكمة الدستورية السبت مناشدات المعارضة بتأجيل الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء السابق انيسيت جورج دولوجيلي، الذي يعتبر أبرز منافسي تواديرا: «هناك قرار المحكمة الدستورية الذي أحترمه، والواقع على الأرض هو أن كثيراً من الناخبين لن يتمكنوا من التصويت». وتعاني جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالموارد والمصنفة على الرغم من ذلك كثاني أفقر دولة في العالم على مؤشر التنمية البشرية، من عدم الاستقرار منذ استقلت قبل 60 عاماً.

(ا ف ب)