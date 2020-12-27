شكرا لقرائتكم خبر عن قتلـى وجـرحـى فـي أربعـة انفجـارات تهـز كـابـول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتزت العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، على وقع أربعة انفجارات جرى تنفيذها ب«قنابل لاصقة» بفارق زمني أقل من ثلاث ساعات في مناطق مختلفة، ما أسفر عن مقتل عنصري شرطة، وسقوط ستة جرحى، وإشاعة الذعر بين السكان.

وأكدت مصادر أمنية أفغانية، أن اثنين من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلا، وأصيب ستة آخرون في الانفجارات التي استهدفت أفراداً من قوات الشرطة خلال فارق زمني قصير.

وأوضحت الشرطة، أن الانفجار الأول في منطقة حضوري جمن من دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، موضحة أنه جرى تنفيذه عبر استخدام عبوة ناسفة مغناطيسية.

وتابعت الشرطة أن الانفجار الثاني وقع غرب كابول، حيث استهدفت عبوة أخرى مركبة، كانت تقل مسؤولاً بارزاً من وحدة حماية الشخصيات المهمة بالعاصمة. وأصيب اثنان من أفراد الشرطة فيها.

ووقع الانفجار الثالث بمنطقة ديه سابز شرق كابول بعد استخدام قنبلة زرعت على جانب طريق، واستهدفت مركبة للشرطة، وأصيب خلاله ثلاثة من قوة الأمن. ووقع الانفجار الرابع في منطقة ديه بوري غرب العاصمة، حيث تم استهداف مركبة أمنية. وأضافت الشرطة أن اثنين من أفرادها قتلا، وأصيب مدني.

وضربت أعمال عنف مشابهة كابول وولايات أفغانية عدة في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف، وسط جهود لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة وحركة «طالبان»، تنفيذاً لاتفاق الانسحاب الأمريكي الموقع في فبراير/ شباط الماضي.

في السياق نفسه، سلط تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الضوء على مأساة أفضل طيار في سلاح الجو الأفغاني الذي أجبر على الاختباء خوفاً من تهديدات «طالبان»، بعدما رفضت الولايات المتحدة قبول طلبه للجوء.

وبحسب الصحيفة عرف الطيار الأفغاني الرائد نعيم أسدي بشجاعته خلال 6 سنوات من القتال ضد حركة «طالبان» وتنظيم «داعش»، ومساعدته في إنقاذ طيار أمريكي. وعمل أسدي، البالغ 32 عاماً، قائداً لمروحية حربية، وسجل نحو 3000 ساعة طيران في مئات المهام، ما يجعله أحد أكثر الطيارين الأفغان خبرة، لكنه يواجه حالياً تهديدات بالقتل من «طالبان»، وهو مختبئ مع زوجته وابنته الصغيرة، بعد رفض الولايات المتحدة مساعدته على مغادرة أفغانستان، والعيش هناك. وقال الأسدي، الذي قتل المئات من العناصر الإرهابية خلال خدمته مع الجيش الأفغاني: «لم نتوقع أن تتركنا الحكومة الأمريكية في منتصف الطريق».

وكان الجيش الأمريكي طلب من الأسدي وعائلته مغادرة قاعدة عسكرية في أفغانستان، حيث لجأ هرباً من «طالبان» لمدة شهر، وذلك بعدما سحب البنتاجون دعمه الأولي لطلبه بالحصول على الحماية في أمريكا.

وأغضبت قضية الأسدي أفراد البحرية الأمريكية، حيث قال الضباط الذين عملوا معه، إنه قدم الكثير لأفغانستان والولايات المتحدة، وأن على واشنطن أن تفي بتعهدها بحمايته.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر بخفض عدد قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان من 4500 إلى 2500 جندي، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس المنتخب جو بايدن عن رغبته في سحب القوات من هناك. (وكالات)